L'arbre des possibles, Bernard Werber

Je n’ai lu dans ce recueil que la nouvelle qui donne son nom à l’ouvrage, et même si je compte lire la suite plus tard, je vais malgré tout écrire une courte chronique, mais qui ne concernera donc que cette nouvelle.



J’avais envie de découvrir la plume de Bernard Werber depuis bien longtemps, et je m’étais procurée ce recueil un peu par hasard.



J’ai trouvé cette nouvelle très immersive. J’ai immédiatement adhéré au parti pris de l’auteur et j’ai beaucoup aimé l’univers dans lequel il nous plonge.



L’univers n’est pas un repère connu du lecteur, on imagine aisément un environnement futuriste et idéaliste ; ce qui détache de suite le lecteur de ce qu’il connaît.

Dans cette nouvelle, le narrateur nous fait découvrir un arbre imaginaire qui permettrait à celui qui le regarde de connaître les conséquences de chaque chose.



Il est assez difficile de décrire cette nouvelle, le mieux est de la lire par vous-même, mais le fait est qu’elle m’a énormément plu, et si le reste du recueil est dans le même ton que cette nouvelle, l’ouvrage vous emmènera à coup sûr dans un univers à la fois étrange et fascinant.



Je me suis régalée en liant cette nouvelle, et même si je n’ai pas encore lu les autres, je voulais partager malgré tout mon opinion. En effet il est rare de lire des nouvelles aussi bien écrites et intrigantes que celles que nous proposent Bernard Werber.





Bernard Werber, L’Arbre des possibles, Le Livre de Poche, 2002, 275 pages.