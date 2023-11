avis sur : Les piètres penseurs, de Dominique Lecourt - 2

Dominique Lecourt épingle ce moralisme, pour lequel le problème fondamental de l'homme, c'est le mal radical, décrété impensable, et auquel il faut opposer l'amour, sous les figures de la Philia et de l'Agapè (mais pas d'Eros) et une moralisation de la politique fondée sur une conception humanitariste de l'homme. Et le professeur de Paris VII d'épingler les "maîtres de vie" qui ont fait la critique des maîtres penseurs. Face à ces propos, le philosophe en vient à poser cette question : "Philosopher, serait-ce mettre en noble discours l'expression spontanée de ces affects ?". Assurément non. Si Dominique Lecourt s'attaque surtout ici au moralisme en philosophie (qui constitue une négation, finalement, du philosopher), celui-ci excède largement les frontières du "milieu intellectuel" : il touche une bonne partie de la population française, les journalistes, les hommes politiques... Face à une situation complexe, c'est au sentiment qu'il est fait appel, par un discours lui-même emprunt essentiellement de sentiment (nous sommes à l'époque du téléthon, du sidaction, de l'aide humanitaire érigée en principe d'action politique, etc.), jusqu'aux concerts de bienfaisance de la street . En plus de faire l'économie de la pensée, cette attitude a en général pour conséquence de ne pas changer les choses sur le fond (ne négligeons pas toutefois les avancées que la recherche scientifique a pu faire grâce à l'argent récolté lors d'événements - devenus rituels - tels que le téléthon. Mais le problème de fond qui n'est pas pensé ici est le rôle de l'Etat dans la recherche).

Le livre de Dominique Lecourt est à lire si l'on veut avoir une petite idée de ce qui s'est passé ses trente dernières années (depuis la "pensée 68") dans le paysage intellectuel français. Il est aussi à lire pour éviter de tomber soi-même dans la "philosophie" des bons sentiments.

Auteur : Dominique Lecourt

Titre : Les piètres penseurs

Editeur : Flammarion

Collection :

Année : 1999

Prix indicatif :